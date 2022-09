„Nula nula, tím je řečeno vše,“ pousmál se hostující trenér Libor Pala a pokračoval v hodnocení duelu: „V prvním poločase jsme měli tři nebo čtyři tutovky, šli jsme sami na gólmana, ale ani jednou jsme to do brány nedotlačili. Ve druhém poločase jsme vysunuli presink hodně nahoru, jenže pak jsme udělali dvě změny a už to bylo horší. Druhá půle byla vyrovnaná a my jsme už pořádně nevystřelili na bránu. Soupeř měl asi tři pološance a jednu velkou příležitost. Bohužel nedáváme góly,“ smutnil Pala.

Video, foto: Urvané body Polabanu, Hlízovští nevěří, co dokázali zahodit

Ten také musel udělat několik vynucených změn v sestavě. „Už před zápasem se při rozcvičce zranil Jiráň. Bernard si zranil koleno a přijela pro něj sanitka. No a Štěpánek dostal koňara. Takže jsme nakonec rádi za bod,“ dodal kouč Slovanu Poděbrady.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Sekera, Štěpánek (66. Bulíř), Říha, Bernard (32. Pacovský), Mišák, Kanaval (60. Hron), Šťastný (60. Lovětínský), Riesz, Švára.