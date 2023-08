Takhle nějak si fotbalisté Slovanu Poděbrady start do nové sezony v krajské I.A třídě určitě představovali. Nový trenér Jan Sekera mluvil před zápasem se Starou Boleslaví o tom, že má protivníkovi co vracet. A to se jeho družině povedlo náramně. Hattrickem se uvedla nová akvizice, Vratislav Kořínek z Kosmonos.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – Stará Boleslav 7:2

„K prvnímu mistrovskému zápasu jsme nastoupili na můj vkus poměrně vlažně,“ načal hodnocení nový trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „Ještě nám uškodil brzký gól na jedna nula, kdy po narážečce s Kořínkem zakončoval Kanaval. Po rohu ve 12. minutě měl dobrou šanci mladý Zeman, ale bohužel prováhal. Poté měla šanci i Boleslav, ale Hadvičák byl proti a zákrokem ´ála Vindahl´ zachránil na brankové čáře. Boleslav přebrala aktivitu a chvíli to byl Slovan, kdo tahal za kratší konec. Trest přišel vzápětí po autu a špatném postavení stopera. A to se psala 27. minuta. Začínalo se znovu. Ve 31. minutě se po krásné souhře objevil v šanci Šťastný, ale neproměnil a z následného protiútoku to bylo 1:2, kdy po nedůrazném dostoupení hostující hráč krásně na zadní upravil skóre. Chlapci se zdravě naštvali a ve 34. minutě krásnou střelou Bernard srovnal. A to nebylo vše. Před poločasem překlopil vedení na naši stranu Kafka, kdy po propadlém balonu postupoval na gólmana a chladnokrevně zavěsil,“ pitval první dějství Sekera. „Do druhého poločasu jsme vtrhli znovu aktivně a po centru Saulicha zvyšoval opět aktivní Kafka, který odehrál dobrý zápas. Poté se hosté rozčilovali, kdy Borovička v našem vápně sobě nastřelil ruku, ale podle pravidel se penalta nepíská. Běžela 59. minuta a představení Kořínka znamenalo 5:2 po asistenci Říhy. Prostřídal jsem a do hry se dostal i ´gólostroj´ Roman Šulc a po pěti vteřinách mohl zvýšit, ovšem trefil tyč. Pokračovalo zahazování šancí. Borovičku vyzval Kaiser, ale ten v jasné šanci zklamal. Na to se nemohl dívat Říha a předložil Kořínkovi do prázdné – 6:2. V poslední minutě přišla identická situace a stav byl 7:2,“ řekl kouč Slovanu.

Vacík nastartoval Polaban do pohody, Bohemia v derby slízla debakl

Útočník Kořínek, který přišel před touto sezonou z Kosmonos, se předvedl ve výborném světle. „Kořínek dobře vstoupil a ze zápasu odešel se statistikou 3+2,“ podotkl Sekera. „Zápas byl klasický úvodní, ale kluky chci pochválit. Hlavně střídající hráče, kteří mají velký podíl na vysokém výsledku,“ dodal trenér.

Branky: 10. Kanaval, 35. Bernard, 40. a 50. Kafka, 60, 80. a 90. Kořínek – 28. Krulich, 33. Vodák. Poločas: 3:2.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Bernard, Štěpánek, Kořínek, Říha, Kafka (73. Riesz), Šťastný (73. Šulc), Kanaval (51. Švára), Saulich (56. Ber), Zeman (56. Kaiser).