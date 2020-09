D. Bousov – Slovan Poděbrady 0:4

„Sehráli jsme nejlepší utkání za dobu co jsem ve Slovanu,“ pochvaloval si trenér poděbradského mužstva Libor Pala. „Měl jsem strach, jestli vydržíme, neboť jsme hráli v sobotu. Ale klobouk dolů před klukama. Soupeř byl technický a nebezpečný, v obraně měl ale díry a toho jsme dokázali využít. Nebáli jsme se, hráli jsme vysoký presink a devadesát procent utkání se odehrálo na polovině soupeře. Náš výkon byl exkluzivní,“ mnul si spokojeně ruce hostující kormidelník. „Nepříjemnost ale byla, že jsme museli v devatenácté minutě střídat obránce Bera a v poločase Jiráně, u kterého jsme měli podezření na zlomeninu na hlavě. To se naštěstí nepotvrdilo, za to jsme rádi,“ dodal Libor Pala.

Branky: 22. a 34. Jiráň, 24. Hran Ca, 29. Štěpánek. Rozhodčí: Trumpus. ŽK: 0:1. Diváci: 95. Poločas: 0:4.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Ber (17. Sekera), Štěpánek, Borovička, Znamínko – Havrda, Švára (62. Stánok), Bernard, Hran Ca – Mišák (62. Nikulin), Jiráň (44. Šulc).