Slovan Pdy – Semice 6:1

Na výborně připraveném pažitu se hrálo první utkání na Slovanu v krajské soutěži před bouřlivou kulisou, kde se odehrálo regionální derby. „Po počátečním oťukávání se hrál do třicáté minuty fotbal nahoru – dolů. Poté hosté neproměnili, a tak platilo, nedáš – dostaneš. Po signálu, v těžké pozici, uklidil míč kanonýr Nikulin na 1:0. Hosté byli evidentně zaskočeni, ale i oni měli šance,“ vyprávěl domácí hráč Jan Sekera.

Druhý poločas začal v režii domácích a prosadil se opět Nikulin na 2:0 a krátce po něm Pavel Mišák svoji slabší nohou, ale o to výstavněji. „Hosté hráli vabank, a to se jim vymstilo a hattrick byl zkompletován, opět se trefil Nikulin. Pak trenér vystřídal a poslal na hřiště zabijáka Pacovského, který dvěma góly dokonal výsledek. Následně po nezdařeném odkopu hosté zkorigovali. Velice sympatický výkon předvedli hosté ze Semic a do poslední chvíle bojovali o výsledek, ale my jsme jim dali lekci z produktivity,“ dodal Sekera.

„Bohužel jsme neproměnily naše šance a to byl kámen úrazu. Kdyby se nám to povedlo, tak by to bylo asi jiný, ale bohužel. Hlavně jsme nezvládli druhou půli. Šli jsme do ní s tím, že zkusíme vyrovnat skóre, ale místo toho jsme hned dostali gól. To pak už rozhodlo celý zápas,“ popsal semický vedoucí týmu Miroslav Čepelka.

Branky: 41., 49. a 72. Nikulin, 67. Mišák, 75. a 77. Pacovský – 78. Kamlach. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Roth. Diváci: 80. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Zelenka, Borovička, Hron (80. Kaše), Havrda, Mišák, Nikulin, Sekera (87. Znamínko), Hran Ca, Jiráň, Šulc (71. Pacovský).

AFK Sokol Semice: Zemánek – Bříza, Brynych, Duška (46. Hylmar), Kudrna, Dzurko, Kamlach, Cáska, Švarc (80. Langer), Vavřík, Jareš.

Markéta Stiborová