Fotbalisté Slovanu Poděbrady se rozjeli a kosí jednoho soupeře za druhým. V dalším díle krajské I.A třídy porazili na svém stadionu suverénního lídra tabulky, celek Poříčí nad Sázavou. Jediný gól utkání dal šest minut před koncem Riesz.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Býchory (3:0) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – Poříčí 1:0

„Podali jsme opět bojovný výkon a soupeře jsme za celý první poločas nepustili do žádné vyložené šance. Odbojovali jsme druhý poločas a došli jsme si pro vítězství,“ byl nadšený předseda poděbradského Slovanu Michal Lovětínský. „Euforie stále trvá. Máme stále hodně zraněných, o to jsou výhry cennější. Daří se nám a máme dobré výsledky. Je to o dobré partě,“ dodal Lovětínský.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Branky: 84. Riesz. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Saulich, Borovička, Šťastný, Štěpánek, Říha, Pacovský (75. Šulc), Kafka (85. Bernard), Mišák, Riesz, Hron.