/VIDEO, FOTO/ Okresní fotbalové derby krajské I.A třídy nabídlo tři branky a nakonec radost domácího Slovanu Poděbrady, který zdolal nymburský Polaban. Poděbradský tým šel do vedení díky góly Šváry, po změně stran přidal druhou branku Bernard. Hosté za deset minut snížili brankou Andriichuka, ale další gól už nepadl.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Polaban Nymburk (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – Polaban Nymburk 2:1

„Vstup do utkání nám vůbec nevyšel. Všude jsme byli pozdě a rozebrání hráčů také za nic nestálo. Převaha Nymburka ale byla spíše po vápno a v držení balonu. Poté se nám podařila jedna akce a mužstvo najednou zjistilo, že to půjde. A tak jsme udeřili, kdy průnikový míč od stopera doputoval ke Švárovi a ten svoji tradiční kličkou a zakončením k tyči nedal šanci gólmanovi. Mohlo být ještě veseleji, ale Kořínek zblízka nastřelil gólmana,“ hodnotil první poločas derby manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „O poločase jsme si něco řekli a vstoupili do něj vcelku dobře. Drželi jsme balon a po stranách přicházelo nebezpečí pro nymburskou bránu. Z jednoho takového útoku se míč vykulil Bernardovi proti noze a ten překvapivě trefil. Bylo to dva nula a soupeř to musel otevřít. Místo to, aby naše mužstvo zvýšilo vedení, tak situace přehrávalo a bohužel z toho nic nebylo. A naopak hosté měli šanci při samostatném nájezdu, ale v pohodě chytající Bína dobře zmenšil úhel a šanci s přehledem vytěsnil. A blýskl se ještě dvakrát. Kdyby soupeř proměnil, tak to mohlo byt ještě zajímavé. Dvě stoprocentní šance měl. Pak po dlouhém nákopu náš obránce lehce podcenil situaci a skákající míč hezky trefil hráč Nymburka. Ale to už bylo vše. Bylo to zbytečné drama, které mohlo skončit všelijak,“ měl jasno Sekera.

„Teď už je to pryč a čeká nás další zápas. Vlastně ani neví, s kým hrajeme,“ narážel manažer na další derby příští týden, které hraje Slovan na půdě městského rivala Bohemie. „Chtěl bych pochválit gólmana Bínu, který začíná ukazovat, co v něm je,“ dodal.

„První poločas jsme umřeli na krásu. Sice jsme dominovali na míči, kombinovali, ale vůbec jsme nebyli nebezpeční. Nepřišel žádný centr, žádná průnikovka a možná ani střela kromě jedné standardky. Takže sice to všechno pěkně vypadalo, ale bylo to k ničemu. Věděl jsem, že domácí budou hrozit ze standardních situací, což se potvrdilo a až na dvě situace jsme si s tím poradili. Ale paradoxně jsme dostali gól že situace, která ani nebyla nebezpečná,“ komentoval první poločas okresního derby hostující trenér Ondře Murárik. „Druhý poločas jsme byli lepší, ale domácí se tentokrát již dokázali prosadit po rohovém kopu na 2:0. Poté už jsem počítal pouze naše šance a měli jsme jich dost na vyrovnání, ale bohužel dokázal už jen snížit na 2:1 Andriichuk,“ řekl zklamaně kouč Polabanu Nymburk.

Branky: 33. Švára, 63. Bernard – 73. Andriichuk. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský (65. Zeman), Říha, Kafka, Saulich, Kořínek (90+2. Bulíř), Bernard, Havrda (74. Ber), Borovička, Štěpánek, Švára.

Polaban Nymburk: Plaček – Krušinský (83. Vacík), Daněk, Drobný, Hoffmann, Wiehl (72. Ruszó), Kotek (72. P. Zbořil), Herčík, Hrdlička, D. Zbořil (62. Jarschel), Hájek (62. Andriichuk).