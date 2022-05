„Odběhané, odmakané utkání, podali jsme velice pozitivní a týmový výkon,“ těšilo trenéraSlovanu Poděbrady Libora Palu. Nepotěšil ho ale výsledek. „Já jsem zklamaný. Byli jsme lepší, ale prohráli jsme,“ přidal. „Udělali jsme dvě individuální chyby, na naší bránu šly dvě střely a byly z toho dva góly. Když se netrénuje, je tohle výsledek. Je to o individuálních výkonech a chybách a to rozhodlo. Byli jsme lepší, dobře jsme presovali i bojovali, ale nemáme žádný bod,“ litoval kouč Slovanu Poděbrady. „Za stavu jedna jedna jsme měli gólovku, ale náš hráč trefil brankáře do hlavy. Kdybychom to proměnili, asi bychom vyhráli,“ dodal.

Branky: 5. Bureš, 77. Neuberg – 20. Riesz. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Říha, Hran Ca, Havrda (63. Hron), Riesz, Ber, Lovětinský (75. Pacovský), Jiráň (51. Mišák), Sekera, Bernard.