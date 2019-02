Čelákovice – Dukla JM 2:8

„Zápas se nám hrubě nevydařil. Soupeř hrál v podstatě způsob hry, kterým se chceme prezentovat i my. Na rozdíl od nás ale soupeř měl tento způsob dokonale naučený a tím nám vlastně ukázal, v čem se musíme ještě zlepšit. Takže z pohledu toho musím říci, že to bylo pro nás velmi poučné,“ řekl o zápase trenér Čelákovic Radek Skuhravý. „Bohužel z toho, co jsme předvedli, musím uznat, že to byla katastrofa. Někteří hráči by se nad sebou měli zamyslet, co chtějí v Čelákovicích dělat,“ dodal Skuhravý.

Poločas: 4:1. Union Čelákovice: Petr Bařina – Vacek (45. Kolovecký), Pavel Bařina, Bílek, Veselý – Vlček, Szabo, Pánek – Kadeřábek, Náhlovský, Filip. (ps)