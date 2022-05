„Tři body se počítají,“ oddechl si trenér vítězného mužstva Lukáš Vlk. „Na šance to opět nechci počítat, bylo to tak šest dva v náš prospěch. Ale byla to naše klasika, v prvním poločase jsme trefili tyč a ve druhém jsme neproměnili pokutový kop. Herně jsme na tom byli o něco líp, ale v závěru jsme se strachovali o vítězství. Přece jen to bylo derby, ve kterém to není dopředu nikdy jasné, a pak jsme se na konci báli. Lysá hru hodně zjednodušila a my jsme ve čtyřminutovém nastavení vyrobili čtyři zbytečné rohy. Nakonec jsme to ale urvali,“ byl rád za tři body v derby nymburský kormidelník. „První půle byla z naší strany v pořádku, druhá už tak dobrá nebyla. Ale zase jsme měli asi tři dobré šance. Důležitá je nula vzadu, a také to, že jsme zvládli vítězně utkání, ve kterém se nám až tolik nedařilo,“ dodal Lukáš Vlk.

„Odehráli jsme v derby slušný zápas, bylo to relativně vyrovnané utkání. Rozhodl gól po naší chybě po soupeřově standardní situaci. Bohužel jsme zůstali bez bodu,“ byl zklamaný hrající trenér lyského Slovanu Matěj Brabec. „Soupeř měl více vyložených šancí, ale my jsme tam také něco měli, byly to spíše takové pološance. Měli jsme na to, abychom v derby urvali bod, za který bychom byli rádi. Je to škoda,“ podotkl kouč poražených.

Branka: 35. Škarecký. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek, M. Novotný, Herčík, Nepovím (65. Hobík), Drobný, Mejzr (70. Ruszó), Jarschel (80. Vaníček), Škarecký, Hoffmann, Krušinský (52. Wiehl).

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž, Müller, L. Novák, Vránek, Hanke (46. Choura), Poborský (73. Švorba), D. Novák, Veselý, Ryšánek (70. Brabec), T. Kříž.