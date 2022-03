S defenzivní taktikou vyrukovali domácí na dalšího protivníka, jenže hosté v prvním poločase dvakrát skórovali během šesti minut a pak už to bylo pro Slovan hodně těžké. Výhru hostujícího celku pečetil Tomíšek jedenáct minut před koncem, Lysá vyšla tentokrát střelecky naprázdno.

„Zápas byl rozhodnutý po prvním poločase, kdy se soupeř ujal dvoubrankového vedení. Hlavně po našem promarněné první půli. Nám chybělo větší nasazení i agresivita, celkově to bylo takové chcíplé. To dokázal kvalitní soupeř využít a v klidu dal dva góly,“ poohlédl se za utkání Matěj Brabec, trenér lyského Slovanu. „Ve druhém poločase jsme se trošku zlepšili, ale neměli jsme kvalitu na to, abychom proti takovému soupeři uspěli. Pak dala Dobrovice třetí branku a bylo po zápase. Jsem zklamaný, jak jsme k tomu přistoupili, takovým stylem nemůžeme proti tak silnému týmu uspět. Musíme hrát jako minulý týden ve Velimi, pak máme šanci. Snad si to hráči uvědomí,“ přidal hodnocení Brabec.

Branky: 18. Volf, 24. Kučera, 79. Tomíšek. Poločas: 0:2.

Slovan Lysá: Rathouský – Hanke (59. Choura), J. Kříž, Müller, Vránek (69. Machka), Pokorný (46. L. Novák), Poborský, D. Novák, Veselý, Ryšánek (70. Brabec), T. Kříž.