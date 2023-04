Předpověď meteorologů se vyplnila, páteční den byl hodně deštivý. Bohužel pro fotbalisty na všech úrovních. Odloženo tak bylo hned několik mistrovských zápasů.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Fotbalisté Unionu Čelákovice měli hostit v sobotu dopoledne Dolní Bousov, zápas byl zrušen už v pátek. „Bylo to nehratelné. Na hřišti stálo dost vody. V pátek jsme se domluvili o odložení zápasu. I soupeř měl zájem na tom, aby se nehrálo,“ uvedl sekretář čelákovického klubu Milan Šikl.

Utkání by se mělo odehrát 3. května od 18 hodin.

Také nejnižší krajské soutěž se neobešla bez odložených zápasů. Vykáň měla nastoupit u posledního v Bílém Podolí. Ani tady se nehrálo. „Na jedné straně hřiště stála voda. Na tom hrát nešlo, zrušilo se to ráno před utkáním,“ řekl kouč Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Náhradní termín utkání je středa 3. května od 18 hodin.

Na stejné datum, jen na 17. hodinu, bylo odloženo střetnutí mezi Vrdy a Městcem Králové. Ani do Vrdů hosté nejeli. „Terén byl nezpůsobilý. Trávník byl hodně podmáčený,“ uvedl kouč Slavoje Vrdy Roman Masopust. Ten by byl raději, kdyby se hrálo. „Spíš jsme hrát chtěli, poslední zápas jsme měli dobrý. A je jednodušší odehrát utkání o víkendu než v týdnu kvůli práci a škole. To je pro všechny v této soutěži větší komplikace než hrát na horším terénu. Utkání se odložilo kolem poledne,“ přidal Masopust.

Do hry nezasáhla Ostrá, která měla hostit Pečky. „Na hrací ploše byly kaluže, utkání se zrušilo předem. Dohodli jsme se náhradním termínu, tím je 26. duben,“ podotkl kouč Ostré Josef Pavliš.