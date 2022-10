„Vstup do utkání jsme měli opět šílený až hororový,“ ulevil si jeden z poříčanských trenérů Miroslav Doležal. „Po jakých chybách dostaneme góly mi někdy až hlava nebere. Naštěstí si kluci nechali poradit a začali fungovat tak, jak bychom po nich chtěli. Také to přineslo ovoce v podobě výhry a otočeného utkání,“ radoval se Doležal. „Klukům chci poděkovat za nasazení a bojovnost. Pro nás je to důležitá výhra hlavně po psychické stránce,“ má jasno poříčanský kormidelník.

Foto: Velký den pro sokolečský fotbal, byl po derby nadšený trenér Hlavatý

Branky: 3. Češka – 5. Urban, 15. Bím, 37. Řehák. ČK: 68. Jeník (Příbram). Poločas: 1:3.

Poříčany: Vymazal – Krombholz, Hanzl, Kutina, Gajdasz, Bím (87. Bázlík), Řehák, Urban (78. Pařízek), Dukay, Němec (78. Dobřanský), Janda (72. Makovský).