Po polovině sezony jste na šestém místě tabulky. Těší vás toto umístění?

Přezimovat na šestém místě v tabulce je sice lichotivé, ale musíme brát v potaz celkovou vyrovnanost. Na předposlední, tedy sestupové místo máme náskok osmi bodů a to zase není žádný propastný rozdíl. Přesto šestá příčka není pro jaro tak špatný start.

Co chybělo k tomu, abyste získali ještě více bodů?

Chyběly tomu slabší výsledky v první polovině podzimu, zejména mezi čtvrtým až sedmým kolem, kdy jsme uhráli pouhé tři body. Odstartovala to zbytečná porážka v Lysé, následovala další prohra doma s Mnichovým Hradištěm a poté dva zápasy s nerozhodným výsledkem a jen jednou výhrou v penaltovém rozstřelu. Příčinou byla absence Jirky Homoly a Pikouse kvůli zdravotním problémům, a hlavně to bylo období hledání ideální sestavy a tomu odpovídajícího rozestavení hráčů. Po herní stránce jsme měli potíže s proměňováním šancí.

Jak byste tedy podzimní část sezony zhodnotil?

S umístěním je spokojenost, i když se najdou věci, kde máme jistou rezervu. To se jedná o zápasy na půdě soupeřů, kde jsme získali pouhých pět bodů - za výhru v Semicích a dvě nerozhodná utkání bez „penaltového bodu“. Přitom některá utkání byla dobře rozehraná, např. po prvním poločase jsme vedli v Bousově, konec byl 3:3, v Zárybech či v Českém Brodě po bezbrankovém poločase přišla porážka. To byly zbytečné ztráty, jejichž příčinou byly individuální chyby, či střelecká neschopnost. V tabulce zápasů doma se Union umístil na prvním místě, i když jsme ztratili před domácím publikem pět bodů. S Úvaly a Divišovem to bylo po vyhraných penaltových rozstřelech a s Mnichovým Hradiště porážka 1:3 a to jsme měli řadu šancí. Podle toho je umístění ve středu tabulky odpovídající.

Do kádru jste získali Jiřího Homolu, který má obrovské zkušenosti z první ligy. Jak týmu pomohl?

Po devatenácti letech se Jirka vrátil do Unionu a během podzimu odehrál deset utkání. Z počátku jej trápilo zranění, ale poté se již stal oporou mužstva. Z pozice stopera, kdy se mu konečně splnilo přání zahrát si s bráchou, dirigoval hru přímo na hrací ploše. To bylo to, co nám chybělo. Jeho příchodem se zkvalitnila i hra ve vzduchu a to jak v defenzívě, tak i v ofenzívě, zejména při standardních situacích. Do střelecké listiny se zapsal hlavičkou proti Pšovce.

Po letech se také vrátil Rastislav Galovič. Jaký měl on přínos pro tým?

Pro naši ofenzívu byl Rasťa přínosem. Nastoupil v osmi zápasech a vstřelil tři branky. Nastupoval na hrotu a většinou byl doplňován Kadeřábkem hrajícím více ze strany. Dokázal zúročit svoji zkušenost, vázal na sebe pozornost obránců a tím se otvíraly prostory pro hráče z druhé vlny. Určitě byl platným.

Gólově se opět dařilo Kadeřábkovi, který je střeleckou stálicí a soupeřům nasázel devět branek. Co byste řekl na jeho výkony?

Honza přišel do Union před více než dvěma sezonami a hned „usedl“ na střelecký trůn. Tak tomu bylo i v letošním podzimu, kdy si připsal již zmiňovaných devět gólů. Bohužel zranění mu neumožnilo nastoupit v pěti zápasech, což by jistě ještě nějaké branky přineslo. Jeho podzimním „majstrštykem“ byl hattrick proti Rejšicím, na který mu stačilo pouhých devět minut!

Kde hledat klady a zápory na celé polovině sezony?

Z pohledu Unionu patří mezi kladné položky letní doplnění kádru příchodem Jirky Homoly a Martina Sabola, který je naším druhým střelcem se šesti brankami. Povedl se i návrat již vzpomínaného Galoviče. Z těch záporných věcí to jsou zbytečně ztracené body v několika dobře rozehraných zápasech a to zejména vinou individuálních chyb.

O co nebo o koho se mohl tým opřít v těžkých chvílích?

Příchodem Jirky Homoly se zkvalitnila hra obrany a byl to on, kdo dokázal režírovat defenzívu a to za podpory bratra Petra a Pavla Bařiny. Ve středu pole pak přebíral zodpovědnost Matěj Pikous, z jehož přihrávek těžili jak Kadeřábek, tak i Galovič. Tuto osu pak dobře doplňovali Pánek, Sabol či Matějka. V první polovině soutěže si ještě hráči zvykali na nové rozestavení, ve druhé části byl již patrný pokrok v zažití jiného herního stylu.