Domácí fotbalisté jsou v laufu. Na jejicj štítě zůstal také vedoucí tým Pšovky Mělník. Utkání vlastně rozhodla vlastní branka. Po střele Bernarda míč za bezmocného gólmana nasměroval Mrvík. Slovan výborně bránil a protivníka do šancí nepouštěl. A přišel druhý úder, tentokrát z kopačky Jiráně. Ten se ale zranil a záhy musel střídat.

Poděbradský trenér měl problémy se složením sestavy. „Na lavičce jsem měl dva hráče – pětatřicetiletého Sezimu a o deset let staršího Hrona. Kdo měl nohy, ten hrál. Navíc se v průběhu zápasu zranil Jiráň, který chvíli předtím stihl dát gól,“ uvedl kouč Slovanu Libor Pala.

A pochvaloval si také skvělou sérii bez porážky. „Série je super. Hrajeme dobře,“ hlesl trenér.

Pohodový postup do semifinále. Nymburk smetl Děčín na jeho půdě

A to platilo i o tomto zápase. „Byl to z naší strany takticky nejvyzrálejší výkon,“ chválil mužstvo Pala. „Dobře jsme bránili, soupeře jsme do ničeho nepustili. Byli jsme organizovaní, drželi jsme míč a soupeř nás ani nemohl napadat. Vycházeli jsme z dobré obrany a nakopávali jsme míče za obranu. Z toho jsme těžili. Podali jsme excelentní taktický výkon,“ zopakoval domácí kormidelník.

Branky: 40. vlastní Mrvík, 57. Jiráň. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Štěpánek, Bernard, Riesz, Havrda (89. Sezima), Sekera, Říha, Lovětínský, Jiráň (62. Hron), Ber.