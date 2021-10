Pátek – Vrdy 3:3

„Přijel k nám mladý, běhavý a kvalitní tým. První půli jsme měli lehce navrch my, i když jsme od 14. minuty prohrávali po pokutovém kopu. My jsme vyrovnali Kalinou také z penalty. Na konci poločasu se nám povedl rohový kop a Málek strhl vedení na naší stranu. Druhou půli byly zase aktivnější Vrdy. Odměnou jim byla vyrovnávací branka. My jsme šli za necelou minutu nato opět do vedení. Druhou penaltu proměnil opět Kalina. Pak jsme měli několik šancí odskočit o dvě branky. Ryšánek netrefil odkrytou bránu, Kalinův roh skončil na tyči a střelu Grospiče tečoval obránce těsně vedle branky. Opět se nám nepovedl závěr zápasu. Podruhé za sebou jsme přišli o výhru,“ litoval po utkání trenér Pátku Luboš Vondra. „Bojovnost klukům vyčíst nemohu, ale dostávat branky takhle v závěru bychom neměli. To už musíme uhrát," řekl kouč páteckého mužstva.

„Dvakrát jsme se dokázali vrátit do zápasu, vyrovnat a na konci si šli pro tři body. Zápas moc kvality nepřinesl, víc se nehrálo, než hrálo,“ komentoval utkání trenér hostujícího celku Roman Masopust. „Dostali jsme dvě branky z penalt a jednu po standardní situaci. Při krátkých úsecích, kdy nebyla hra kouskovaná, jsme si dokázali vypracovat několik dobrých šancí, při kterých chybělo jen velmi málo, abychom si odvezli vítězství. Škoda ztracených bodů,“ litoval Roman Masopust.

Branky: 24. a 64. Kalina (oba z PK), 43. Málek – 14. a 83. Tomíšek (z PK), 62. Šveřepa. Poločas: 2:1.