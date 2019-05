M. Hradiště – Semice 7:0

„A to se nám další dva hráči zranili,“ nevěřil po utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Domácí vyhráli zaslouženě, my se pereme sami se sebou. Musíme to nějak dohrát, ale víc důstojně, než tomu bylo tentokrát,“ truchlil Čepelka. „Na druhou stranu klukům, kteří nastoupili, není co vytknout,“ dodal vedoucí semického týmu.

Branky: 14. Honc, 34. a 40. Sabol (2. z PK), 41. Jíra, 43. Radačovský, 62. Vegricht, 89. Pokorný. Rozhodčí: Remenec. Bez karet. Diváci: 105. Poločas: 5:0.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Kůrka (46. Kavka), Bříza, Novák, Semrád – Švarc (35. Hylmar), Cáska, Pavliš, L. Blažek – Š. Jareš, Koštíř.

(kub)