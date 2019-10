Býchory – Semice 1:4

První poločas se Semice prosadily střelecky. A to hned třikrát. „První půle byla z naší strany dobrá. I když domácí měli určitě také své šance. My jsme proměnili dvě penalty a vedli jsme 0:2. Do poločasu jsme přidali ještě jednu branku a utkání bylo celkem rozhodnuté. Do druhého poločasu jsme vstoupili trochu laxně. Hráli jsme podstatně hůř než v první půli. Pak jsme přidali ještě čtvrtý gól a soupeř snížil v poslední minutě na 1:4,“ popsal zápas vedoucí Semic Miroslav Čepelka.

Branky: 90. Vyhnánek – 18. a 41. Koštíř (z PK), 44. Cáska, 75. Bříza. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Glogar. Diváci: 100. Poločas: 0:3.

Semice: Zemánek – Bříza, Brynych (67. Hylmar), Koštíř, Rychtařík (87. Frydrýn), Kamlach, Cáska, Švarc (82. Houška), Šimek, Vavřík (71. Blažek), Jareš (84. Kavka).

Markéta Stiborová