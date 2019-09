Semice – Sadská 5:1

„Pro nás to byla zasloužená výhra,“ řekl jednoznačně vedoucí domácích Miroslav Čepelka. „My jsme se na tento zápas dobře připravili, trenér zvolil výbornou taktiku. Hráči vše splnili a hráli opravdu dobře. V podstatě Sadská za celé utkání nic neměla. Musím říci, že gól dal soupeř krásnou střelou do šibenice, ale jinak jsme je nepustili do žádné šance,“ řekl Čepelka.

Derby se Semicemi se Sadské podle slov útočníka Tomáše Plota vůbec nepovedlo. „Byl to hodně bojovný fotbal plný soubojů. Soupeř se po rohu dostal do vedení. Nám se povedlo brzy vyrovnat, ale to bylo tak nějak všechno, co se nám povedlo. Po druhém rohu domácích padl další gól. Tak skončil první poločas,“ popsal hráč Sadské Tomáš Plot. „Ve druhé půli jsme inkasovali celkem rychle za sebou dva góly a bylo téměř po zápase. Brankáře se nám skoro vůbec nepodařilo prověřit. Semice byly důraznější v soubojích, a proto vyhrály,“ dodal Plot.

Branky: 25. a 43. Jareš, 59. Novák, 62. Koštíř, 79. Cáska – 29. T. Svoboda. ŽK: 4:5. Rozhodčí: Koubek. Diváci: 200. Poločas: 2:1.

Semice: Zemánek – Bříza, Brynych, Novák, Koštíř (89. Kavka), Rychtařík (62. Hylmar), Kamlach, Cáska, Švarc, Šimek, Jareš (82. Havránek).

Sadská: Šaroch - Lukavec, T. Svoboda, Drobný, Vlasák, Čemus (42. Jech), Janiga, Dudla, Čábelka (77. Cempírek), Plot, M. Svoboda.

Markéta Stiborová