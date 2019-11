Semice – Ostrá B 2:1

„První poločas se nám nedařilo. Soupeř se ujal vedení v poslední minutě z brejku. Pro nás to nevypadalo moc dobře, protože kdybychom pokračovali stejně i ve druhé půli, bylo by to hodně špatné,“ řekl vedoucí Semic Miroslav Čepelka. „Naštěstí jsme se ve druhém poločase zvedli. Dali dva vybojované góly. Pak jsme ještě trefili dvě břevna a tyč. Nakonec mohl být výsledek ještě vyšší, ale jsme rádi za tohle skóre, protože první půle nebyla dobrá,“ dodal Čepelka.

„V první polovině jsme soupeře do ničeho nepustili. Byli jsme lepším týmem a je škoda, že jsme toho využili gólově pouze jednou,“ litoval vedoucí Ostré Pavel Jásek. „Ve druhé půli to domácí otevřeli a v tomto úseku utkání jsme měli zápas rozhodnout. Přišlo ale nedáš - dostaneš a soupeř slepenými góly vše otočil. Je to škoda, tady jsme měli bodovat. Ale zápas kluci odjezdili a není jim skoro co vytknout,“ doplnil Jásek.

Branky: 74. Jareš, 77. Cáska – 44. L. Dozorec. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Kosina. Diváci: 85. Poločas: 0:1.

Semice: Zemánek – Bříza, Brynych, Koštíř, Rychtařík, Cáska (89. Hlaváček), Švarc, Hylmar (62. Blažek), Šimek, Vavřík, Jareš.

Ostrá B: Volejník – Štejnar (87. Šedina), Ghanem, Sedlák, Kadeřábek, Hradecký (85. Wolf), Kluzáček (87. Schovanec), Dejl, Manhart, L. Dozorec, Těšínský (85. R. Dozorec).

Markéta Stiborová