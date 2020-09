Semice – Vrdy 7:3

Do utkání vstoupili domácí dobře. „Nezačali jsme špatně. Asi po dvaceti minutách to bylo tři nula. A vypadalo to, že zápas bez problému zvládneme. Pak ale přišla do poločasu dvě zranění, a ještě nám chyběl Novák. Museli jsme tedy prostřídat sestavu. I tak se nám podařilo navýšit na pět nula. Dalších asi šest šancí jsme nedali,“ popisoval vítězný mač vedoucí týmu Semic Miroslav Čepelka.

„Nebyl jsem ale rád, když jsme pak dostali během asi osmi minut tři branky. V zápase jsme ale zůstali a odrazilo se to penaltou, kterou jsme proměnili na šest tři. Utkání se dohrálo, ale mrzí mě desetiminutovka, ve které soupeř proměnil tři šance. Směrem dopředu hrajeme dobře a s výsledkem můžeme být spokojeni,“ dodal Čepelka.

Branky: 2., 47. a 79. Rychtařík (třetí z PK), 15. Jareš, 17. Cáska, 54. Koštíř, 83. Kamlach - 71. Franc, 75. Mikyska, 78. Růžička. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Orálek. Diváci: 45. Poločas: 3:0.

AFK Sokol Semice: Terč – Bříza, Koštíř, Rychtařík, Kamlach, Cáska (81. Drahorád), Pavelka (46. Šťastný), Šimek, Vavřík (38. Uher, 41. Brynych), Kudrna, Jareš (72. Hylmar).

Markéta Stiborová