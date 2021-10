Semice – Ostrá 1:3

„„Nehodnotí se mi tento zápas lehce, ale jsme z formy. Pořád nám nějací hráči chybí, ale to není omluva. Vedli jsme jedna nula a měli jsme minimálně dvě další příležitosti, abychom dali na dva nula. Kdyby to tak bylo, zápas by se vyvíjel jinak. Bohužel, naopak jsme si nechali dát vyrovnávací branku. Hosté bojovali a makali, ale my jsme také chtěli vyhrát. Gólman hostů předvedl skvělé čtyři zákroky. Nejméně bod jsme ale uhrát měli,“ ohodnotil okresní derby vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

„Vybojované tři body, ale troufnu si říct, že za druhý poločas zasloužené. Celé utkání se neslo poměrně v bojovném duchu a nabídlo více osobních soubojů, než fotbalové krásy,“ vyprávěl po zápase hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „V prvním poločase měly Semice pár závarů a zakončení zejména po standardních situacích a z penalty šly do vedení. My jsme měli dvě velmi dobré příležitosti, ale neskórovali jsme. Ve druhém poločase Semice zjednodušily hru na dlouhé nakopávané míče, ale většinu soubojů a odražených míčů se nám podařilo vyhrávat, což podle mě vedlo k naší optické převaze. Nicméně na vyrovnávací branku jsme si museli počkat až do sedmdesáté minuty, kdy se po rychle rozehrané standardní situaci prosadil Manhart. Následně se do dvou gólovek dostaly i Semice, ale obě skvěle zlikvidoval Procházka. Za nás mohl skóre navýšit Zápotocký, ale z malého vápna přestřelil. V další příležitosti Dozerec bohužel trefil obránce. Rozhodující okamžik pak přišel pět minut před kncem, kdy se prosadil Bíma. V nastaveném čase pak ještě po rychlém brejku skóroval Radek Dozorec a bylo rozhodnuto. U nás tedy panuje spokojenost a musím kluky opravdu pochválit za přístup k celému utkání a také za bojovnost,“ řekl k derby Lukáš Dejl.

Branky: 28. Koštíř (z PK) – 70. Manhart, 85. Bíma, 90. R. Dozorec. Poločas: 1:0.