Poděbrady - Na umělé trávě v Poděbradech sehráli další přípravné utkání fotbalisté Semic (I.A třída), kteří dokázali nastřílet Sadské (I.B třída) pět gólů a díky tomu vyhráli. Čtyřmi zásahy se blýskl semický borec Štěpán Jareš.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

„Měli jsme dobrý začátek, kdy jsme si vypracovali dvě velké příležitosti, které jsme nedali, navíc jsme zahodili pokutový kop. Dostávali jsme se více do zakončení než soupeř, ovšem ten se také do něčeho dostal a co měl, tak proměnil,“ uvedl po utkání semický zadák Štěpán Bříza. „Ve druhém poločase jsme byli lepší, měli jsme více šancí a hra Sadské šla dolů s odchodem Milana Svobody ze hřiště. Zahráli jsme docela dobře, snažili jsme se hrát fotbal a mohli jsme přidat více gólů,“ řekl Bříza.

Semice – Sadská 5:2 (1:2)