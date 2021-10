„Za krásného podzimního dne na perfektně připraveném trávníku jsem podali hodně průměrný výkon. Opět se nám podařilo jít do brzkého vedení, vždyť v desáté minute jsme vedli dva nula. Následně naše aktivní hra opadla. Naše nekoncentrovanost vedla k brance hostí, kteří dvě minuty před poločasem snížili na tři jedna. Ve druhém poločase jsme se prosadili jen brankou Lukáše Křivánka na konečných čtyři jedna. Jsem rád za tři body, ale musím pochválit výkon soupeře z Luštěnic, který do poslední minuty utkání bojoval o výsledek a nevypustil jediný osobní souboj. Dobrý soupeř,“ chválil protivníka sokolečský trenér Jan Hlavatý.

Tradiční střelci Sokolče se opět přičinili o vítězství mužstva. Hosty rychle načal Snop, toho následoval ještě do poločasu dvěma zásahy Ramšák. A Křivánek nechtěl být pozadu a přidal po přestávce čtvrtý gól. Všichni tři borci patří mezi šest nejlepších kanonýrů soutěže. Ramšák dal už sedmnáct gólů, druhý Křivánek o šest méně. O pátý a šestý flek v pořadí střelců se dělí Snop a další sokolečský fotbalista Javorek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.