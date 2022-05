„Za dvacet minut jsme mohli dát devět nebo deset gólů, šance jsme nedali a hosté z toho udělali drama. Mohli jsme gólově odskočit na rekord, jenže jsme nedali šance a dokonce ani penaltu. Místo toho hosté snížili těsně před poločasem a po pauze dokonce vyrovnali. To byly jejich jediné dvě střely na bránu. My jsme prostřídali, co šlo, na lavičce jsme měli jen marody. Do hry šel Mišák a ten po centru hlavou rozhodl,“ popisoval utkání kouč vítězného celku Libor Pala.

Slovan přišel o vyloučeného Štěpánka. „Červenou kartu dostal po dvou žlutých. Nakonec jsme to dohráli dobře, měli jsme dalších čtyři nebo pět gólovek, Jiráň trefil tyč. V zápase jsme měli tak patnáct až dvacet příležitostí, soupeř čtyři. Měli lepší účinnost,“ dodal trenér Slovanu.

Branky: 24. Lovětínský, 29. Říha, 78. Mišák – 43. Hlaváč, 50. Chládek. ČK: 65. Štěpánek (Slovan Pdy). Poločas: 2:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Štěpánek, Říha, Hran Ca, Havrda (90+2. Bernard), Riesz, Ber, Švára, Lovětínský (56. Mišák), Jiráň (88. Hron).