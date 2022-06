„Bude to složité. Trenér Kulhánek tady zanechal rukopis. Odchází ze zdravotních důvodů, ne proto, že bychom ho my vyhodili. Dvakrát jsme spolu měli schůzku a lámali jsme ho. Řekl ale, že si chce dát pauzu. Museli jsme se tedy rozhlédnout po jiném trenérovi. Panu Kulhánkovi přejeme hlavně hodně zdraví. Je to pro nás velká ztráta,“ vyjádřil se ke Kulhánkově konci v klubu manažer Velimi Pavel Kasal.

Toho však může těšit, že na uvolněnou pozici už má pro nadcházející sezonu náhradu. Mužstvo povede do dalšího ročníku Radim Truksa, který naposledy trénoval divizní Benátky nad Jizerou. Od té doby si dal od fotbalu tři čtvrtě roku volno a teď vycítil, že je správný čas se k milovanému sportu vrátit.

„Samozřejmě se těším, trenéřina mě baví. Musím říct, že už mi to chybělo. Z Velimi mě oslovili v době, kdy Radek Kulhánek oznámil, že nebude pokračovat v roli trenéra. Pobavili jsme se o tom, jak to ve Velimi funguje, vzal jsem si týden na rozmyšlenou a potom jsme se dohodli, že od letní přípravy nastoupím jako trenér,“ popsal nový velimský lodivod.

Od něj vedení klubu očekává, že bude pokračovat v nastaveném trendu a bude dál zlepšovat mladé odchovance, na které se v tomto ročníku hodně sázelo. „Nemám s mladými hráči problém, naopak. Fandím klubům, které chtějí dávat co největší prostor vlastním hráčům. Myslím ale, že mužstvo ve Velimi je velmi dobře vyvážené i na druhou stranu, protože je tam několik zkušenějších hráčů, kteří hráli i vyšší soutěže,“ zamyslel se Truksa.

Celý velimský klub se ale bude muset potýkat s odchodem hned dvou důležitých hráčů. V příští sezoně už jeho dres nebudou oblékat dva nejlepší střelci týmu Robin Vocel a Petr Šourek. „Z Velimi odchází po vzájemné dohodě,“ potvrdil manažer klubu. „Proto chceme přivést také posily,“ dodal.

Přestože Velim v tomto ročníku ovládla krajský přebor, v příští sezoně si divizi nezahraje. Vedení klubu tuto možnost odmítlo a dál chce zlepšovat mladé hráče v přeboru. „Sezonu hodnotíme jako úspěšnou. Podzimní část jsme měli lepší než jarní, ve které se nám zranili dva klíčoví hráči. Doplnili jsme to ale vlastními odchovanci a dotáhli to do vítězného konce. V závěru sezony nastupovalo sedm osm odchovanců. Naším cílem bylo zapracovat do sestavy co nejvíc mladých,“ hodnotil uplynulou sezonu Kasal.

„Ve Velimi dlouhodobě mají výsledky, což je pro mě motivující, abych se vyrovnal minimálně výsledkům z minulých sezon,“ přiznal nový trenér, kterého po přestávce od trénování čeká přesun z lavičky divizního týmu o patro níž.

„Určitě to bude něco jiného. Byl jsem se na Velimi podívat na posledních třech domácích zápasech, takže jsem si nějaký obrázek o soutěži i kádru udělal. Krajský přebor ale bude v příštím roce diametrálně odlišný. V soutěži zůstane jen několik prvních mužstev a k tomu spadne až osm Středočechů z divizí. Soutěž by se tedy měla kvalitou posunout výš,“ podělil se Truksa o svá očekávání.

