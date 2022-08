Sadská přivedla jen jediného fotbalistu, z Třebestovic získala osmadvacetiletého Samena Sapezhka. Pro realizační tým bylo hlavně důležité, aby se uzdravili zranění hráči a to se povedlo.

„Všichni marodi se uzdravili, což je velké plus. My jsme také konec sezony látali sestavu, jen třikrát během podzimu jsme byli kompletní. Jenže v posledním přípravném zápase se zase tři kluci zranili. Takže už na startu sezony budeme sestavu lepit,“ prozradil hrající trenér sadského mužstva Milan Svoboda, bývalý ligový fotbalista. „Věřím a doufám, že se někdo z nich uzdraví. Takže uvidíme, jak to dáme dohromady,“ říká před sobotním zápasem na půdě okresního rivala z Ostré.

Kádr doplnili také mladíci z dorostu, kouč Svoboda si hodně slibuje od Filipa Horny. Mladé kluky chceme postupně zabudovat. Horna s námi trénuje už od šestnácti let, když bude trénovat, má šanci, vypadá nadějně,“ podotkl sadský trenér. „Kádr máme šestnáctičlenný a pokud bychom byli všichni, mělo by to stačit,“ věří Svoboda.

Jíkev ulovila Mikolandu. Přislíbil nám výpomoc, říká šéf Lebduška

Pokud se řeč stočí na cíle, je Svoboda opatrný. Ale reagoval hodně rychle. „Když se podívám na los a první čtyři kola, tak je naším cílem záchrana. První čtyři kola jsou smrtící, myslím, že všichni (Ostrá, Semice, Pečky, Jíkev) budou aspirovat na postup. Je to hodně těžký začátek. Takže můj plán je co nejrychleji se zachránit a pak se budeme dívat dál,“ uvedl Milan Svoboda.

A neodpustil si jednu perličku. „Velkou změnou je to, že v kariéře bude pokračovat dvaašedesátiletý Jan Cempírek,“ žertoval kouč Sadské. „Bude to náš sedmnáctý hráč, v přípravě za nás nastoupil. Takže je připraven,“ smál se Svoboda.