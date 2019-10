Sadská – Městec Králové 4:1

Utkání se Sadské povedlo hlavně v prvním poločase. „První poločas jsme nastříleli čtyři branky. První gól byl asi nejrychlejší gól sezony, kdy se po dvaceti vteřinách z pokutového kopu trefil Vlasák. V prvním poločase jsme byli lepší tým, ale bylo hodně nepřesností na obou stranách,“ popsal hráč Sadské Tomáš Plot.

„Mohli jsme ještě přidat nějaké branky, příležitosti na to byly. Druhý poločas jsme hodně polevili. Bylo to dané i střídáním. Soupeř byl lepší na balonu, ale na šance to bylo tak nějak vyrovnané. Teď se soustředíme na další kolo, kdy nás prověří soupeř z první příčky,“ řekl za celý tým Plot.

„V prvním poločase to byl náš nejhorší výkon podzimu. Po hrubých individuálních chybách jsme pustili soupeře do čtyřgólového vedení. Druhý poločas se pouze dohrával. Více k tomu není potřeba říkat. Musíme bodovat příště,“ uvedl trenér hostů Oldřich Budka.

Branky: 1. Vlasák (z PK), 27. Rusnak, 32. Jech, 40. Lukavec – 51. Synek. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Polák. Diváci: 80. Poločas: 4:0.

Sadská: Šaroch – Jech, Čábelka, M. Svoboda (46. Brynych, 53. Čemus), Lukavec, Vlasák, T. Svoboda, Plot, Dudla, Rusnak, Drobný.

Městec Králové: Chrastný – Janouch, Synek, Tyl, Havránek (51. Čihák), Štěrba, Havelka, Němec, Černovský, Tůma, Ročín.

Markéta Stiborová