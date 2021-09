Sadská – Býchory 1:1

„Celkově to byl vyrovnaný zápas. První zahrozil soupeř v prvním poločase, ale my jsme měli také šance. Škoda, že jsme museli dvakrát střídat kvůli zranění,“ litoval po zápase sadský ofenzivní fotbalista Tomáš Plot. „Druhý poločas byl soupeř o trochu lepší a ještě jsme dostali červenou kartu, ale po deseti minutách se hra vyrovnala a oba celky dohrávaly v deseti. Minutu před koncem jsme dostali branku. Pak už nezbylo nic jiného než riskovat a to se vyplatilo, když se trefil Ondra Jech. Jinak pochvala celému týmu za bojovnost a gólmanovi, který nás podržel,“ uvedl k zápasu Tomáš Plot.

Branky: 90+1. Jech – 90. A. Vyhnánek. ČK: 68. Svoboda – 82. Křivský. Poločas: 0:0.