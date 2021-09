Rožďalovice – Sadská 0:3

„Zápas jsme odehráli v hodně změněné sestavě a na to, že nám chybělo pět lidí, tak jsme odehráli se soupeřem celkem vyrovnaný zápas. Bohužel jsme opět mohli jít do vedení, ale v úniku sám na brankáře náš útočník neproměnil a konec prvního poločasu se nám hrubě nepodvedl. Soupeř šel do dvoubrankového vedení po hrubých chybách naší obrany. Druhý poločas se už jen dohrával v klidném tempu bez šancí, ale ke konci zápasu přidal soupeř opět gól, když na nás byla písknutá třetí penalta v zápase. Ale musím říct úplně oprávněně. Zápas neměl vůbec tempo, někteří naši hráči by se měli zamyslet, jestli chtějí hrát fotbal, protože fotbal se hraje v pohybu a samozřejmě to trochu bolí. Bohužel někteří kluci, co dostali příležitosti, tak ještě na sobě musejí zapracovat. Hlavně se boji hrát a to pak se fotbal hrát nedá,“ byl po utkání zklamaný z porážky rožďalovický kormidelník Jakub Valeš.

„Hned na začátek jsme se potýkali s tím, jak postavíme sestavu. Bohužel jsme neměli brankáře, tak musel jít do brány náš stoper,“ popsal patálie v sadském týmu jeho ofenzivní fotbalista Tomáš Plot. „V prvním poločase to bylo vyrovnané a do první velké šance se dostali domácí. Ale gólman ji chytil, můžu říct, že to pro diváka nebyla moc pěkná podívaná. Občas to byla holomajzna. Nám se povedlo dát deset minut před pauzou gól. Během pěti minut jsme kopali dvě penalty, aspoň jednu z nich jsme proměnili. Druhý poločas jsme kontrolovali vedení, domácí měli jednu šanci, kdy trefili tyčku. A to bylo všechno. My jsme přidali další branku. Opět to bylo z penalty, a bylo po zápase. Můžu říct že paní rozhodčí odpískala všechny penalty správně,“ podotkl Tomáš Plot.

Branky: 38. Vlasák, 45. Havlík (z PK), 75. Kučera (z PK). Poločas: 0:2.