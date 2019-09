Sadská – Pečky 4:1

Sadská si pohlídala utkání bez větších problémů. „Celý zápas jsme kontrolovali hru. Dokázali jsme si vytvořit mnoho šancí, které jsme ale měli lépe řešit. I přes to jsme s výsledkem spokojeni. Určitě to jsou pro nás cenné body, zejména proto, že to bylo derby,“ řekl střelec jednoho ze sadských gólů Martin Havlík.

Branky: 35. Vlasák, 40. Jech, 47. Havlík, 72. Lukavec – 79. Růžička. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 200. Poločas: 2:0.

AFK Sadská: Šaroch – Čábelka (85. Kučera), T. Svoboda, Drobný, Vlasák (65. Lukavec), Dudla, Havlík, Janiga, Jech, Plot, M. Svoboda.

Markéta Stiborová