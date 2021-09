„První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Výraznou herní převahu jsme sice přetavili pouze do dvou branek, ale domácí jsme k ničemu nepustili. Ve druhé půli domácí ještě zjednodušili hru, ale s výjimkou jednoho centru jsme to vzadu uskákali a směrem dopředu si vypracovali další zajímavé příležitosti,“ potěšilo hostujícího trenéra Romana Masopusta.

„Hned na začátku jsme měli dvě slušné šance, ale ty jsme nedali a pak nás soupeř potrestal po chybě. Bohužel po několika minutách jsme inkasovali podruhé, nám se nedařilo vůbec nic. Kombinace, odražené balony, prostě nic. Nejhorší zápas co jsme hráli. Druhý poločas se nám povedlo snížit a trochu jsme se dostali do hry, ale soupeř dal třetí branku a více méně bylo po zápase,“ nehledal výmluvy sadský ofenzivní fotbalista Tomáš Plot.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.