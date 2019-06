Čelákovice – Kosmonosy 3:3, na penalty 1:4

Čelákovice dohrály poslední utkání s remízou. „Bylo vidět, že je to poslední zápas. Prakticky už o nic nešlo. Soupeř si k nám přijel užít svůj postup a i my jsme si chtěli užít zápas,“ komentoval trenér Čelákovic Radek Skuhravý. „Řekl bych, že hra byla koukatelná. Dobře hrály obě strany, soupeř i my jsme měli několik šancí. Hrál se ofenzivní fotbal, balon se nenakopával a remíza byla spravedlivá,“ dodal Skuhravý.

Branky: 16. Náhlovský (z PK), 19. Pánek, 89. Bílek – 8. Mašek, 60. Král, 73. Böhm. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Navrátilová. Diváci: 80. Poločas: 2:1.

Čelákovice: Petr Bařina – Bílek, Pavel Bařina, J. Homola (62. P. Homola), Matějka, Náhlovský (37. Veselý), Kadeřábek, Brodský (77. Pikous), Vacek, Pánek, Arazim (69. Prel).

Markéta Stiborová