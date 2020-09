Žiželice – Sadská 1:1, na penalty 5:4

Na zápas do Žiželic jela Sadská oslabená hned o šest hráčů. „Myslím si, že jsme se s tím poprali celkem dobře. Byl to bojovný zápas na celkem těžkém terénu. V polovině první půle jsme se dostali do vedení, ale domácím se povedlo ještě srovnat před koncem poločasu,“ popisoval mač hráč Sadské Tomáš Plot.

Druhý poločas se kopalo hodně rohů a vyloženou šanci nepřinesl. „Já jsem měl na kopačce možná rozhodující gól v osmdesáté minutě, ale brankář mě vychytal. Škoda. Šlo se na penalty, a to už je taková loterie. Bohužel jedna penalta se nám nepovedla proměnit, a tak měli domácí o bod víc. Ale za bod jsme rádi, lepší jeden než nic,“ doplnil za celý tým sadský Tomáš Plot.

Branky: 35. Rous – 13. Svoboda (z PK). ŽK: 2:2. Rozhodčí: Orálek. Poločas: 1:1. Sadská: Šaroch – Sladkovský, Šátek (84. Černý), Dejl, Houžvička, Čábelka, Jech, Svoboda, Plot, Vlasák, Kučera.

Markéta Stiborová