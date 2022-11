„Zápas na velice těžkém terénu jsme začali na výbornou. Hned po deseti minutách jsme mohli jít do vedení, kdy Urban zatáhl po lajně míč nacentroval, ale Dukay minul. O chvíli později se řítil Makovský sám na gólmana ze strany, ale přestřelil. Až po dvaceti minutách jsme se dočkali, kdy Dukay zahrál velmi dobře standardní situaci a Makovský důrazem donutil gólmana k chybě. O pět minut později mohl znovu Makovský navýšit vedení, ale hlavou ve stoprocentní šanci nedal. Netrvalo dlouho, kdy se Bím po velmi dobrém presinku řítil sám na branku a byl faulován. Urban penaltu proměnil. Hosté jsme v prvním poločase nepouštěli do šancí, hrozili jen ze standardek nebo po dlouhých autech,“ popsal důležité momenty prvního poločasu jeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Druhou půli hosté přešli ke hře na tři vzadu, takže jsme museli překopat naše rozestavení taky, to nám trvalo asi patnáct minut, než jsme se do toho dostali. Tam hoste byli nebezpeční, ale obrana a Vymazal v bráně podrželi tým. Poté se hra vyrovnala, v závěru zápasu jsme mohli ještě pojistit vedení, ale Urban a Pařízek své nájezdy neproměnili. Musím kluky pochválit za výkon. Kromě patnácti minut druhé půle jsme byli lepším týmem. Nasazení a chuť vyhrát rozhodlo, že si bereme tři body,“ byl spokojený poříčanský kormidelník.

Těšilo by mě, kdybych viděl své svěřence, jak válí v extralize, říká Pánek

Branky: 19. vlastní Zajíček, 37. Urban (z PK). ČK: 85. Makovský (Poříčany). Poločas: 2:0.

Poříčany: Vymazal – Dobřanský, Kutina, Hanzl, Gajdasz, Bím (90+3. Kohout), Řehák, Urban, Dukay (90+1. Krombholz), Makovský, Janda (72. Pařízek).