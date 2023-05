Nemohou se výsledkově chytit, na jaře uhráli pouhé čtyři body. V dalším kole fotbalové I.A třídy prohrála poděbradská Bohemia na půdě Staré Boleslavi. Utkání nabídlo sedm gólů, za hosty se trefil Králík a dvakrát Kalina. Poděbradský tým snižoval na rozdíle jediného gólu až ve druhé minutě nastavení z penalty.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Polaban Nymburk (0:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Stará Boleslav – Bohemia Poděbrady 4:3

„Předvedená hra nás může těšit, výsledek už méně. V zápase generací jsme byli lepší pouze na osmdesát procent hřiště, a to od vápna k vápnu. Tam by s námi měl problém i Bayern Mnichov,“ vtipkoval po zápase poděbradský zadák Jiří Voříšek. „Domácí naopak byli silní ve finální fázi a ve vápnech, a to ve finále rozhodlo. Nastavili jsme si vysokou fotbalovou laťku a tu budeme chtít předvést i příští týden doma s Mělníkem,“ přidal Voříšek.

Branky: 4. a 20. Grafnetr, 37. Práger, 50. Bláha – 33. a 90+2. Kalina (2. z PK), 58. Králík. Poločas: 3:1.

Bohemia Poděbrady: Málek – Voříšek (68. Schulz), Kubánek, Hněvsa (82. Suchánek), Zumas, Svoboda, Králík, Novák, Kalina, Havránek, Soukup.