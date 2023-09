Rychlý gól a dost. Fotbalisté Bohemie Poděbrady se ujali vedení v dalším kole krajské I.A třídy už v páté minutě díky trefě Nováka. Jenže pak už stříleli branky je domácí borci Dolního Bousova. Po druhé brance si vedení zkušeně hlídali a navíc přidali další góly. A to ještě poděbradský brankář Tůma několikrát parádně zasáhl.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Hlízov (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Dolní Bousov – Bohemia Poděbrady 4:1

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, velmi brzy jsme vedli. Pak jsme přežili několik šancí soupeře, podržel nás brankář Tůma a několikrát míč zamířil těsně vedle tyče. Vyrovnávací gól jsme bohužel dostali po rohovém kopu, kdy Keszeg na první tyči hlavičkoval přesně na zadní tyč. V závěru poločasu jsme mohli odskočit zase my, ale samostatný nájezd jsme neproměnili. Obecně se v prvním poločase hrál vyrovnaný fotbal s více šancemi domácích,“ uvedl k prvnímu poločasu kapitán poděbradského týmu Ondřej Hněvsa. „Druhou půli už jsme tak dobře nehráli, soupeř už byl lepší. My měli největší možnost z přímého kopu z hranice vápna, bohužel jsme mířili jen do zdi. Klíčový moment byl vítězný gól domácího Bělika krásnou střelou pod břevno. Poté už si domácí výsledek zkušeně pohlídali a vedení ještě navýšili,“ okomentoval druhou půli kapitán. „Porazil nás kvalitní, fotbalový a zkušený soupeř. Je nám líto našeho brankáře Honzy Tůmy, který odchytal výborné utkání, přesto dostal čtyři góly,“ dodal zklamaný Hněvsa.

Branky: 32. Keszeg, 67. Bělik, 74. Boček, 82. Merva – 5. Novák. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Tůma – Kubánek (84. Suchánek), Martínek, Nykodým, Hněvsa, Pinkas (58. Soukup), Králík, Novák, Kalina, Havránek (46. Křivský), Zumas (82. Schulz).