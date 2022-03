Domácí fotbalisté měli parádní úvod do zápasu. Po dlouhém autu se trefil už v první minutě obránce Uher. Ten tak našel na začátku jara střeleckou slinu a skóroval ve druhém utkání po sobě. Jenže pak už stříleli branky pouze hostující fotbalisté. Už do přestávky skóre otočili a po změně stran tři minuty před koncem zápasu svou výhru pojistili.

„Moje hodnocení je takové rozpačité. Vstoupili jsme do zápasu dobře a rychle jsme vedli. Vzápětí jsme po chvíli překonali obranu soupeře, Brabec šel sám na gólmana a ten jej fauloval. K mému překvapení ale nedostal červenou kartu, to bylo nepochopitelné. Hosté po pěkné individuální akci vyrovnali a při druhém gólu soupeře jsme blbě vystoupili,“ popisoval průběh prvního poločasu poděbradský trenér Tomáš Staněk. „Ve druhém poločase to byl antifotbal, my jsme se snažili eliminovat kvalitu soupeře směrem dopředu. Byl to spíše boj, nám vázla kombinace. Hřebeč měla optický tlak, ale šance neměla. Velkou šanci jsme měli čtvrt hodiny před koncem, ale Peterka mířil jen do gólmana. V závěru jsme hráli vabank a dostali jsme třetí gól. Byl to takový zvláštní zápas,“ uvedl poděbradský trenér.

Branky: 1. Uher – 19. Lukič, 29. Faktor, 87. Novák. Poločas: 1:2.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Suchánek, Hněvsa, Soukup – Martínek (65. Orestis), Kubánek, Knobloch, Novák (82. Havránek) – Peterka, Brabec.