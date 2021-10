Jíkev – Býchory 0:3

„Utkání jsme celkově nezvládli,“ přiznal hrající předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Od první minuty se nám nedařilo. To, o co jsme se opírali v minulých zápasech, tzn. převaha v osobních soubojích, důsledné napadání už na půlce soupeře a rychlý přechod do útoku, nám nefungovalo. Soupeř byl rychlejší, pohyblivější a měl hlad po fotbale. Měli rychlý přechod z obrany, v osobních soubojích byli úspěšnější, dravější. My jsme naopak nestíhali, kombinace vázla, neměli jsme odražené balony a srazil nás i gól do šatny,“ vyprávěl Lebduška. „Po přestávce jsme se sice zlepšili, vytvořili si i nějaké šance,ale to, co jsme v minulých zápasech proměnili, jsme teď nedali. Musíme se do příštího zápasu zkonsolidovat a dát pokud možno zdravotně aspoň trochu do pořádku. Máme velkou marodku, ale na to vymlouvat nejde,“ nevykrucoval se šéf jíkevského klubu.

Branky: 73. a 75. A. Vyhnánek, 43. Kulich. Poločas: 0:1.