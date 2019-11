„Utkání se hrálo na velmi promáčeném terénu na hraně regulérnosti. Věděli jsme tedy, že naši kombinační hru nemůžeme tolik rozvinout a budeme muset zápas odbojovat. Právě terén nám trošku pomohl ke vstřelení první branky, která nás trochu uklidnila,“ řekl k prvnímu poločasu utkání trenér domácího mužstva Michal Lovětínský. „Ve druhém poločase jsme rychle vstřelili druhou branku po hlavičce Jiráně a tím jsme odpor soupeře zlomili. Zbytek zápasu jsme již kontrolovali a velkou bojovností urvali důležité tři body,“ radoval se kouč poděbradského Slovanu.

„Na těžkém terénu bylo derby hodně vyrovnané. Bylo to o tom, že každý z týmů byl vždy nějakou chvilku o něco lepší. My jsme měli na začátku dvě takové malé šance, ale domácí dali po naší chybě a strážce obránců první branku. Vyložených šancí na obou stranách moc nebylo a druhý inkasovaný gól byl takový náhodný. My už jsme pak nedokázali reagovat, neměli jsme pořádnou šanci, spíš jen střely z dálky,“ popisoval průběh střetnutí sadský ofenzivní fotbalista Tomáš Plot. „Domácí vyhráli hlavně díky větší bojovnosti. Více bojovali a více chtěli, a tím nás předčili. Nedá se nic dělat, jedeme dál,“ nedělal z porážky tragédii sadský rychlík.

Branky: 5. Nikulin, 50. Jiráň. Rozhodčí: Trumpus. ŽK: 2:1. Diváci: 130. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Ber, Mišák, Borovička, Sekera – Hran Ca (89. Štítkovec), Havrda, Švára, Nikulin – Jiráň, Šulc (82. Zelenka).

AFK Sadská: Šaroch – Dudla, Vlasák, Janiga, Drobný (63. Čábelka) – Havlík, T. Svoboda, Čemus, Plot – M. Svoboda – Rusnak (77. Jech).