Rozdíl fotbalové kvality byl fatální, nehledal výmluvy Brabec

Rezerva Vlašimi nepřijela na půdu poděbradské Bohemie, pak za to ale vzala a dva protivníky deklasovala. Nejprve to odnesly Čelákovice (12:5) a naposledy to byli fotbalisté Lysé nad Labem, kteří vyfasovali od soupeře na vlastním hřišti v dalším zápase krajské I.A třídy sedmibrankový výprask. Hosté byli notně posíleni o druholigové hráče áčka, Ugwu nasázel Slovanu sám čtyři branky.