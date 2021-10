Městec Králové – Rožďalovice 3:1

„Postavení v tabulce nám velí bodovat a s mužstvy pod námi to platí dvojnásob. Již v páté minutě nás poslal do vedení Šmidrkal z trestného kopu. Poté jsme si málem vstřelili vlastní gól a následně několikrát nevyužili přečíslení v útoku. Místo toho, abychom vedli o dva, tři góly, přišel před přestávkou brejk soupeře a vyrovnání. Obávali jsme se, že proti nám do druhého poločasu nastoupí mužstvo posílené sebevědomím z vyrovnání do šatny. To se naštěstí nenaplnilo. Po pěkné kombinaci se dostal míč k Táborskému, ten našel zpětnou přihrávkou Kubelku a vedli jsme dva jedna. Poté Tůma předložil míč před prázdnou branku Kubelkovi a ten se nemohl zmýlit. Soupeř vrhl všechno do útoku, ale výsledek jsme si již pohlídali,“ popisoval nejdůležitější okamžiky okresního derby královéměstecký zadák a jeden z trenérů Michal Poděbradský.

„V prvním poločase jsme dominovali od začátku zápasu, hru jsme měli plně ve své kontrole, bohužel po trestném kopu jasně chyboval nás brankář a soupeř šel do vedení. Ale jinak první poločas byl v naší režii a před poločasem se nám podařilo vyrovnat. Druhý poločas mi přišlo, že nastoupilo úplně jiné mužstvo. Všude jsme byli pozdě, nechtěli jsme hrát a to mě hrozně mrzí. Že se zase ukázalo, že jsme nevyzrálé mužstvo a jak o něco jde, tak naše hlavy jdou proti nám a vůbec nechceme hrát,“ nehledal výmluvy rožďalovický trenér Jakub Valeš. „Takže Městec skoro úplně zaslouženě vyhrál. Mrzí mě, že jsme se porazili sami. Pokud bychom pokračovali výkonem z prvního poločasu a věřili si a chtěli hrát, tak věřím, že bychom dokráčeli ke třem bodům. Takhle bohužel vyhrál soupeř,“ litoval po zápase kouč Valeš.

Branky: 5. Šmidrkal, 61. a 70. Kubelka – 42. Najmon. Poločas: 1:1.