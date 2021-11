Rožďalovice – Liblice 2:4

„Byl to náš klasicky zápas. Zase jsme hráli a soupeř dával góly,“ kroutil nevěřícně hlavou hrající trenér rožďalovického týmu Jakub Valeš. „Bohužel se jasně prokazuje naše nevyzrálost a naivita našich hráčů, kteří nabízí úplně snadno brankové příležitosti protihráčům, bohužel naše kvalita není taková, jakou bychom potřebovali. Pokud nám vypadnou dva hráči ze základu, tak to hodně ovlivní naši hru. A nejsme schopni to nahradit bojovnosti, tak nemůžeme vyhrát. Další věc je tedy to, že to co my neproměníme, je už vážně neuvěřitelné,“ uvedl kouč Valeš.

„Zápas dvou rozdílných poločasů. Po úvodním oťukávání jsme soupeři zase darovali branku, když náš brankář podklouzl a domácí útočník dával do prázdné. Potom se soupeř zatáhl a my převzali iniciativu. Dlouhou dobu jsme se ale nemohli prosadit, až po půl hodině poslal Hrstka za obranu Klimenta a ten střílenou nahrávkou našel Vostrovského, který vyrovnal. Hned z rozehrávky vybojoval Schovanec balon, který se k němu ve vápně vrátil a ten bodlem prostřelil vše, co mu stálo v cestě. A aby toho nebylo málo, tak dvě minuty na to si vzal balon Hejda a krásnou střelou na zadní tyč navýšil naše vedení na 3:1. Soupeř byl na kolenou, ale nám zvlhl střelecky prach a bohužel další šance jsme neproměnili. Tím jsme dali šanci soupeři ve druhé půli, kdy naopak on hrál a my se jen bránili. Také jsme na to doplatili brankou na 2:3. Domácí otevřeli obranu, ale my nedokázali proměnit ani sólové nájezdy a tím drželi Rožďalovice ve hře, protože naše obrana byla také slušně průchozí. Naštěstí domácí útočník také neměl svůj den a dokázal spálit pár stoprocentních šancí,“ uvedl předseda liblického klubu Jiří Pospíchal. „My se tak báli o výsledek až do konce, kdy v nastavení utekl Dukay a protrhl naše střelecké trápení. Pro nezaujatého diváka to mohlo být zábavné utkání, protože šance střídala šanci, ale pro nás trenérský štáb to bylo o nervy. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, že jsme v celkovém součtu byli lepší a rozhodne jsme měli víc tutovek. Bohužel jsme si zahrávali až do konce a místo toho, abychom rozhodli v první půli, tak jsme se báli do konce o výsledek. Chtěl bych poděkovat klukům z béčka, protože jsme měli jen deset provozuschopných áčkových lidí a z toho ještě pár hrálo se sotva vyléčeným zraněním. Snad se přes zimu všichni uzdraví a do jarních bojů o záchranu půjdeme v plné síle,“ dodal Jiří Pospíchal.

Branky: 10. a 56. J. Najmon – 33. Vostrovský, 35. Schovanec, 37. Hejda, 90+3. Dukay. ČK: 75. Beneš (Rožďalovice). Poločas: 1:3.