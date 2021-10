Rožďalovice – Jíkev 2:3

„Opět to byl nás klasický zápas, kdy máme více ze hry, ale bohužel neproměňujeme jasné šance,“ litoval po derby rožďalovický hrající trenér Jakub Valeš. „V prvním poločase jsme dostali opět gól z trestného kopu, kdy si náš brankář nepohlídal svoji stranu. Takže šel soupeř do vedení. Podařilo se nám ještě vyrovnat do poločasu a dokonce jsme mohli jít do vedení, ale to co neproměníme, je do nebe volající,“ kroutil nevěřícně hlavou Valeš. „Druhý poločas jsme začali špatně a po nastřeleném centru jsme si dali vlastní gól. Chvilku na to jsme zase vymysleli nesmyslnou penaltu a soupeř šel do dvoubrankového vedení. V závěru se nám po hezké akci podařilo snížit a kdybychom měli trošku více štěstí, tak jsme ke konci zápasu mohli po rohu vyrovnat. Ale bohužel naše trystní zakončení nás zase připravilo o body,“ smutnil rožďalovický kormidelník.

„Utkání bylo vyrovnané a ne příliš hezké pro diváky. Přesto přineslo spoustu šancí, možná překvapivě více na straně domácích,“ divil se ještě po zápase hrající předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Úvod zápasu byl opatrný z obou stran, brzy se nám ale podařilo vstřelit gól z perfektně zahraného přímáku Fichtnerem a hned nato jsme neproměnili další gólovku. Asi po půlhodině hry jsme dostali výhodu pokutového kopu, ale Klimpl nastřelil tyč a hned z protiútoku po velké chybě našeho stopera šel Hora sám na brankáře a nemýlil se. Potom měli velké šance domácí, kdy postupně spálili pár velmi nadějných šancí a nás podržel fantasticky chytající Blažek. Proto jsme byli rádi, ze se šlo do kabin smírně,“ popsal důležité momenty prvního dějství Lebduška. „Druhý poločas jsme začali aktivně a po pár minutkách po krásném přiťuknutí Veselého prudce nastřelil Klimpl domácího obránce, od kterého se balon odrazil do sítě. To bylo důležité, chtěli jsme útočit a měli pár dalších šancí. Aktivita se nám vyplatila, protože po ruce domácího hráče ve vápně jsme zvýšili vedení z penalty. Pak jsme ale zbytečně dovolili soupeři hrát, problémy nám dělaly jejich nakopávané balony na dva rychlé útočníky. Škoda, že jsme z další šance nastřelili jen břevno, mohlo být hotovo. Místo toho jsme si zbytečně zkomplikovali závěr a dovolili domácím snížit. Naštěstí už jsme to pak ukopali. Ale takový zápas by pro nás měl být varováním,“ měl jasno jíkevský předseda.

Branky: 37. Hora, 86. Pich – 7. a 61. Fichtner (druhý z PK), 48. vlastní Veselý. Poločas: 1:1.