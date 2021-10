Vrdy – Semice 3:2

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a hned zkraje se dostali do samostatného nájezdu. Ten jsme ale neproměnili stejně jako několik dalších tutovek. Přestože jsme měli výraznou herní převahu, prosadili jsme se až z přímého kopu. Následně jsme velmi pěkně vykombinovali přes levou stranu a zakončovali z malého vápna. Soupeř snižoval po rohovém kopu. Výsledek jsme upravili po další standardce z vlastní půlky. Druhý poločas byl herně horší. Naše šance jsme neproměnili a soupeř snížil ke konci opět hlavou po přímém kopu,“ popisoval nejdůležitější okamžiky střetnutí domácí lodivod Roman Masopust.

„Tentokrát jsme sice body nezískali, ale hráče musím pochválit, zejména za druhý poločas, kdy jsme byli lepší a snažili se o vyrovnání. Bohužel nám opět kvůli zraněním a nemoci chyběli čtyři hráči ze základní sestavy, takže bylo jasné, ze to nebude lehké utkání. Museli jsme v sestavě hodně improvizovat,“ vyprávěl po zápase semický vedoucí mužstva Miroslav Čepelka. „Domácí začali dobře, ale my jsme jim v podstatě dva góly darovali a jeden jsme dostali z nepřímého volného kopu za malou domů. Zvláště gól na konci první půle na tři jedna byl laciný. Do toho byl navíc zraněný náš gólman, takže jsme ho museli v poločase střídat a do brány musel hráč z pole. Nám se podařilo už jen snížit na 3:2, vyrovnat jsme už ale nestihli,“ litoval Čepelka.

Branky: 12. Nesládek, 19. Petr, 43. Vavřina – 36. Šimek, 78. Hylmar. Poločas: 3:1.