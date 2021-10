Zápasy mezi těmito celky měly vždy atmosféru, napětí, dramatičnost. Za mnoho let oba kluby prošly obrovskou řadou změn. V Poděbradech i Nymburce se vyměnilo vedení, velké množství hráčů, měnili se trenéři. „Starý“ stadion Polabanu dávno zarostl vysokým travním porostem a keřemi, nový na Vesláku už prošel také rekonstrukcí hrací plochy. Ta je nyní na ligové úrovni. Podobně je na tom areál Bohemie. Umělá tráva se skvělým osvětlením, tréninkové plochy okolo hlavní, na které je také pažit, jaký znají snad jen ligové týmy.

Naposledy se hrála okresní derby v sezoně 2012 – 2013. Také to bylo v krajském přeboru. Obě mužstva si udržela domácí neporazitelnost. Bohemia doma v listopadu 2012 vyhrála 3:0, o góly se postarali Suchánek, Zumr a Herzán. V červnu 2013 zvítězil Polaban 2:1, když branky stříleli Lukavec, Horňák na straně domácích a za hosty se trefil Rulc. V sestavě Polabanu nastupovali dva exsparťané – Horňák a Stracený. Ze současných hráčů byli v sestavách už jen poděbradští Suchánek a Kubánek, v dresu Polabanu Nepovím.

To už je ale minulost, osm let uteklo.

Teď je tady sezona letošní. Mužstva mají za sebou už třetinu soutěže. Po deseti kolech jsou Poděbrady na desátém místě s jedenácti body. Polaban se krčí na předposlední příčce s pouhými třemi body. To všechno se ale v derby maže.

„Vzhledem k velikosti, tradici a vzájemné blízkosti obou klubů, které navíc stále tvoří převážně domácí hráči, věřím, že celé Nymbursko a Poděbradsko čeká až po příliš dlouhé pauze další oslava sportu a fotbalu,“ vzhlíží k atraktivnímu zápasu Jiří Voříšek, zkušený zadák poděbradského mužstva. „Samozřejmě za přispění skvělého prostředí, slunného počasí a patřičné divácké návštěvy,“ přidal fotbalista Bohemie. „My chce derby opanovat. Nejen kvůli samotné prestiži utkání, ale i kvůli tomu, že poslední utkání pro nás nebyla bodově nikterak výživná. Nutno uvést, že naše herní kvality snesly měřítko. Tabulkové postavení Polabanu není záviděníhodné, o to víc si můžeme být jisti, že na hřišti odvedou maximum píle pro bodový zisk,“ upozornil spoluhráče Voříšek.

„Derby je pro nás specifické utkání, ve kterém si myslím jsou Poděbrady mírný favorit. Domácí jsou na tom bodově o poznání lépe, ale v posledních utkáních se jim daří asi jako nám,“ řekl před derby jeden z nymburských trenérů Lukáš Vlk. „Očekávám pravou fotbalovou bitvu s dobrou diváckou kulisou, ze které bychom si rádi odvezli nějaký bod,“ věří svému týmu nymburský lodivod.

Kdo půjde v sobotu večer slavit a kdo půjde zapíjet žal? To budeme vědět v sobotu v podvečer před půl šestou…

Z historie

17. listopadu 2012

Až v posledním podzimním kole krajského přeboru fotbalistů na sebe narazili dva největší rivalové. Poděbrady na domácím hřišti přivítaly Polaban Nymburk, který je na tom zatím o poznání lépe, než domácí. Jenže do této chvíle se jim nepodařilo venku získat ani bod. To potvrdili i tentokrát.

PODĚBRADY - POLABAN 3:0

Fotbalisté Poděbrad dokázali Polaban porazit celkem jednoznačně, ale hlavně za první poločas je pro hosty tak vysoká porážka krutá.

V něm byl Polaban Poděbradům vyrovnaným soupeřem a měl i několik šancí na skórování. Nejvíce ale hrozil ze standardních situací. Jenže jako první se trefil po rohu poděbradský Suchánek. Pak měli hosté dvě velké šance na srovnání. Nejprve ve 42. minutě už Mareš překonal Špačka, ale jeho zastoupil na brankové čáře Suchánek. Z následného rohu měl tutovku Horňák, ale jeho hlavu zázračně chytil Špaček. Sám Horňák mu přišel k jeho zákroku pogratulovat.

Po změně stran ubylo šancí a nehrál se tolik zajímavý fotbal. Přesto v 68. minutě Dostál narýsoval nádhernou kolmici na Zumra, jenž si sám před brankářem věděl rady – 2:0.

V závěru ještě domácí borci předvedli ukázkový brejk, kdy po přízemním centru Churavého zakončoval Herzán patou a stanovil konečný výsledek.

„K utkání jsme přistoupili úplně jinak než jindy. Hráli jsme trpělivě a nenechali se unést. Chtěli jsme hrát hodně jednoduše, on terén ani nějakou kombinaci moc nedovoloval, ze hry vynechávat zálohu a spíše nakopávat dlouhé míče. To se nám nakonec vyplatilo," měl velkou radost poděbradský kapitán Jan Jirásek, který hrál trochu netradičně na postu pravého obránce.

V poločase vedli domácí nejtěsnějším rozdílem. A možná největší zásluhu na tom měl poděbradský brankář Leoš Špaček, který reflexivně a zázračně vyrazil hlavičkový pokus zkušeného Michala Petrouš. „Poločas byl vyrovnaný, bylo dost šancí na obou stranách. Oni hrozili hlavně z rohů, těch měli snad deset a všechny smrděli gólem. Při nich nás skvěle podržel brankář Špaček, ale taky jsme měli štěstíčko. Tomu jsme ale šli naproti, museli jsme vyhrát," věděl po vyhraném derby poděbradský kapitán.

Ve druhém dějství jakoby Poděbrady zapomněly na nevydařenou sezonu a kráče vstříc teprve čtvrtému vítězství. „Druhý poločas už byl v naší režii, k ničemu jsme je nepustili. Kontrolovali jsme hru, hráli trpělivě a rozhodující byl náš druhý gól. Po něm už jsme to v pohodě ubránili a zaslouženě vyhráli," smál se po utkání Jan Jirásek.

Nadšený rozhodně nemohl být nymburský středopolař František Farkaš. Jeho tým nepodal optimální výkon. „První půli jsme je nastartovali prvním gólem, který jsme inkasovali na začátku. Tím jsme je dostali na koně. Hrálo se na těžkém terénu, hrbolatém, nešlo na něm kombinovat," řekl Farkaš.

Hosté hrozili hlavně po standardních situacích. „My jsme měli hodně standardních situací, ale všechno nám pochytal vynikající Špaček v bráně. Měli jsme hodně šancí, ale nedali. Měli jsme velký tlak první poločas," přemýšlel nahlas Farkaš.

Jeho celek zatím na body na půdě soupeřů nedosáhl. „Druhý poločas jsme s tím chtěli něco udělat, dobývali jsme jejich šestnáctku, ale žádná kolmice, prostě nic nám nevyšlo. Oni hráli hlavně zezadu a na brejky a my neměli za celý poločas jedinou šanci," litoval Farkaš.

Branky: 12. Suchánek, 68. Zumr, 87. Herzán. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: Jirásek – Novotný. Diváci: 150. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Špaček – Jirásek, Suchánek, Herzán, Poděbradský (86. Puk) – Zumr, Rulc, Brtna, Hruška – Dostál (80. Křelina), Churavý.

Polaban Nymburk: Janura – Bobek, Horňák, Mikluščák, Nedorost – Grospič, Farkaš, Novotný (82. Havlík), Lukavec (75. Ryšánek) – Stracený, Mareš.

16. června 2013

POLABAN – PODĚBRADY 2:1

Okresní derby rozhodně nenadchlo. Ale v utkání bylo vidět dost šancí, více jich měli domácí, kteří také zaslouženě zvítězili.

Slabota. Holomajzna. To jsou slova, která byla mezi diváky slyšet velice často. Bylo vidět, že už o nic nejde a zápas takové tempo neměl. Ale množství šancí mohlo diváky uspokojit.

„Myslím, že jsme měli po celý zápas více ze hry, soupeře jsme tlačili a měli jsme více šancí. Ale řešili jsme špatně finální přihrávku. Do zakončení jsme se mohli dostat víckrát," řekl ihned po zápase nymburský univerzál František Farkaš.

Hodně smutný byl po utkání pro změnu univerzál Bohemie Jan Jirásek. „Já už nevím, už k tomu nemám slov," truchlil Jirásek. „Bylo to vyrovnané utkání, bylo to o tom, kdo dá gól a kdo bude šťastnější. A ty dva góly dal Polaban. My jsme také měli šance, ale gól prostě nedáme," uvedl rozladěný poděbradský záložník.

Branky: 42. Lukavec, 81. Horňák – 63. Rulc. Rozhodčí: Mrázek. ŽK: Kubánek (Poděbrady). Diváci: 180. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Janura – Bobek, Farkaš, Horňák, Čemus – Grospič, M. Novotný, Bošina (86. Zubák), Nepovím – Mareš (72. Hačka), Lukavec.

Bohemia Poděbrady: Podrázský – Suchánek, Kubánek, Billý, Helmich (46. T. Brtek) – Buryánek, Hruška (72. Řehák), Rulc, Jirásek – Churavý, Krejčík (86. Jirsák).