Ostrá B – Liblice 3:0

„Z naší strany jsme odehráli kvalitní utkání a zaslouženě bereme tři body. Jediné, co si můžeme vytknout, že jsme neproměnili ještě další šance. Soupeře jsme do ničeho nepustili a konečně jsme to vzadu uhráli s nulou,“ vyjádřil se k utkání vedoucí rezervy Ostré Pavel Jásek.

Branky: 27. Manhart, 51. Mareš, 86. L. Dozorec. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Hes. Diváci: 80. Poločas: 1:0.

Ostrá B: Volejník – Štejnar, Sedlák (35. Kadeřábek), Hradecký (55. Chramosta), Mansfeld, Dejl (77. Wolf), Manhart (67. Ghanem), Fingerhut (59. Bílek), L. Dozorec, Kukla, Mareš.

