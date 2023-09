Až ve čtvrtém zápase letošní sezony krajské I.A třídy se dočkali výhry na soupeřově trávníku. Fotbalisté Bohemie Poděbrady porazili v divoké přestřelce Starou Boleslav, utkání nabídlo devět gólů. Ten rozhodující padl ve třetí minutě nastavení a byl dokonce vlastní. Domácím tak na body nestačil ani hattrick Krulicha, který pět minut před koncem srovnal. Pak se ale štěstí přiklonilo k hostujícímu týmu.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Bohemia Poděbrady B - Všejany (8:1) | Foto: Markéta Stiborová

Stará Boleslav – Bohemia Poděbrady 4:5

„Sváteční utkání před sváteční kulisou skončilo svátečním vítězstvím,“ usmíval se hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek, který podruhé za sebou v sestavě chyběl. „Úvod zápasu měli lepší domácí, kteří na hřišti připomínající svými rozměry spíše tenisový kurt, kopali několik rohů a házeli dlouhé auty do vápna, z čehož se také dostali do vedení. Od té chvíle jsme ovšem jednoznačně převzali otěže utkání do vlastních rukou a do poločasu skóre otočili. Ačkoliv oba góly byly celkem haluz, předcházely jim nádherné akce,“ pochvaloval si poločasové vedení Kubánek. „Ve druhé půli jsme ztratili tříbrankové vedení, ale vážím si toho, že po vyrovnávací brance bylo cítit, že chceme utkání vyhrát, což se nám pro nás atypicky po standadní situaci podařilo. Branka je sice napsána jako vlastní, ale musím zmínit, že ji vstřelil s přispěním teče domácího hráče náš nejlepší hráč zápasu Ondra Soukup,“ uvedl poděbradský kouč. „Strašné je, že z posledních čtyř venkovních utkáních jsme dostali už devatenáct gólu. Ovšem pokud jich pokaždé dáme pět, asi se zlobit nebudeme. Každopádně v defenzivě se musíme výrazně zlepšit,“ dodal Tomáš Kubánek.

Branky: 14. Cruz, 61., 63. a 85. Krulich – 35. Kalina, 43. a 56. Martínek, 53. Novák, 90+3. vlastní Janík. Poločas: 1:2.

Bohemia Poděbrady: Málek – Uher (79. Zumas, 90+3. Schulz), Svoboda, Martínek, Nykodým, Hněvsa, Králík, Kalina (79. Suchánek), Novák, Havránek (64. Křivský), Soukup.