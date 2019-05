Semice – Dolní Bousov 1:1, na penalty 5:4

Byl to zápas se šancemi na obou stranách. „Šance měla obě mužstva. Musím vyzdvihnout to, jak výborně zachytali gólmani. My jsme konečně udělali body. Musím ale celý tým pochválit. Nastoupili jsme se třemi dorostenci v základu a hráli všichni výborně,“ chválil vedoucí Semic Miroslav Čepelka. „Celé utkání bylo odbojované a za tu bojovnost byl tento výsledek určitě zasloužený. Ale uznávám, že i soupeř měl hodně šancí a nehrál špatně. Mám jen slova chvály,“ komentoval Čepelka.

Branky: 19. Jareš – 14. Tomíček. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Říha. Diváci: 80. Poločas: 1:1.

Semice: Zemánek – Bříza, Kůrka (58. Holan), Kavka, Novák – Brynych, Koštíř, Hylmar (74. Houška), Cáska – Procházka, Jareš.

Markéta Stiborová