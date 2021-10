Rožďalovice – Pečky 1:4

„Odehráli jsme dobré, bojovné utkání. V prvním poločase jsme šli do vedení, ale bohužel za minutu soupeř vyrovnal a chvíli na to otočil po rohu na dva jedna. My jsme ještě v prvním poločase nastřelili tyč a měli velké závar po rohu, ale míč se nám nepodařilo protlačit do branky. Bohužel se nám lepí smůla na paty v podobě zranění a zranili se mám zase tři hráči. Takže jsme dohrávali s kluky s dorostu a to je znát. V poslední desetiminutovce, když jsme to otevřeli, tak nás soupeř potrestal,“ vyprávěl po zápase hrající trenér rožďalovického týmu Jakub Valeš.

Branky: 19. Hora – 21. Jedlička, 25. a 81. Králík, 90. Sova. Poločas: 1:2.