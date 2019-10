B. Podolí – M. Králové 2:1

Městec Králové jel do Bílého Podolí bodovat. Zůstalo jen u přání. „Na začátku utkání jsme měli možnost zahrávat pokutový kop, bohužel jsme šanci nevyužili. Následně soupeř ze své jediné šance v prvním poločase vytěžil maximum a dostal se do vedení. Byli jsme lepším týmem, ale trestuhodně nakládáme s vyloženými šancemi,“ bylo líto trenérovi Městce Králové Oldřichu Budkovi. „Podařilo se nám jen vyrovnat. Druhý poločas jsme nezvládli po taktické stránce. Soupeř nás potrestal a hlídal si jednogólové vedení. Bohužel nám to tam nepadá. Musíme jít dál a věřit, že to zvládneme,“ shrnul utkání hostující trenér.

Branky: 19. Štoček, 56. Weinlich – 44. Šusta. ŽK: 2:2. ČK: 68. Toman – 68. Táborský. Rozhodčí: Petýrek. Diváci: 70. Poločas: 1:1.

Městec Králové: Chrastný – Janouch (79. Štěrba), L. Němec, Táborský, Míča, A. Němec, Synek (81. Rygl), Černovský, Šusta (61. Havelka), Tůma, Ročín.

Markéta Stiborová